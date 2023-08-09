SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor, M'Baye Niang'ı resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme...

Adana Demirspor, M'Baye Niang'ı resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme...

09.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fransa ekiplerinden Auxerre forması giyen Sengalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, M'Baye Niang'ı resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalmayı, Süper Lig'de ise üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

F3FpvwsXYAc7zDD

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamalarda forvet hattına bir takviye yapacaklarını dile getirmişti.

F3FpvwtWYAAJVi7

Adana ekibi, son olarak Fransa ekiplerinden AJ Auxerre'de forma giyen M'Baye Niang'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dün gece saatlerinde Adana'ya gelen Senegalli golcü, kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan 2 sözleşmeyi imzaladı.

Niang daha önce Milan, Torino, Rennes gibi takımlarda da forma giymişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor M'Baye Niang Süper Lig UEFA s lig süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.