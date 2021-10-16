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Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

16.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bu maçtaki en kritik anlarda şans yanımızda değildi. Her şey şans değil ama bazı anlarda da şansın hiç bizim tarafımızda olmadığını gördük"

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Montella, Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan sonra üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Şansın yanlarında olmadığını ifade eden Montella, "Bu maçtaki en kritik anlarda şans yanımızda değildi. Her şey şans değil ama bazı anlarda da şansın hiç bizim tarafımızda olmadığını gördük. Bize gelmesi gereken toplar hep rakibe gitti. Bazı pozisyonlarda da istediğimiz şeyler olmadı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

Montella, savunma ağırlıklı oynayacağını düşündükleri Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı kadroda değişiklikler yaptıklarını vurgulayarak, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini sözlerine ekledi.

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