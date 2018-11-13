Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Spor Toto 1.Lig şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, yarın (çarşamba) takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.

Adana Demirspor Kulübü, 3-0'lık Altay yenilgisi sonrası Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yolları ayırmıştı.

İKİNCİ KEZ GÖREVDE

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

YILMAZ VURAL'IN 28. TAKIMI

Son olarak Giresunspor'da çalışan futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor ve Göztepe'de görev yapmıştı.

