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Adana derbisinde kazanan çıkmadı

14.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Adana derbisinde kazanan çıkmadı

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Adana derbisinde 90+4. dakikada gelen golün ardından kazanan çıkmadı. Maç 2-2 sona erdi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan ve nefesleri kesen mücadele 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.

Adana Demirspor, 4. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adanaspor, Ergin Keleş'in 55 ve Ömer Çiçek'in 75. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Tam maç bu skorla bitecek derken, 90+4. dakikada Rangel sahneye çıktı ve attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Adana Demirspor'a karşı 6 maçtır kazanamayan Adanaspor, puanını 25'e yükseltti. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise puanını 35 yaptı.

Adanaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak), Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker), Ozegovic (Dk. 90+2 Evren Korkmaz), Ergin Keleş

Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Süleyman Koç (Dk. 27 Tarık Çamdal), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 76 Rangel), İsmail Yüksek (Dk. 46 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. 76 Emircan Altıntaş), Pa Dibba, Ezeh (Dk. 66 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 4 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 90+4 Rangel (Adana Demirspor), Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rassoul, Dk. 65 Pa Dibba, Dk. 70 Hasan Kılıç, Dk. 80 Tarık Çamdal, Dk. 89 Emircan Altındaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 58 Donkor, Dk. 70 Celil Yüksel (Adanaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Adanaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adana Turuncudur.. Yüreğin gücü paranın gücünü madara etti.. Büyüksün Adanasporum.
@angelir79 bir avuç taraftrın lafına bak adana şimşektir ADS tektir adana demirdir ötede oyna azınlık kesim
adammmmmmmmmm
Adananın El Clasicosu :)
yinemi adana pardon spor haberi imiş

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