Adana derbisinde kazanan çıkmadı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan ve nefesleri kesen mücadele 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.

Adana Demirspor, 4. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adanaspor, Ergin Keleş'in 55 ve Ömer Çiçek'in 75. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Tam maç bu skorla bitecek derken, 90+4. dakikada Rangel sahneye çıktı ve attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Adana Demirspor'a karşı 6 maçtır kazanamayan Adanaspor, puanını 25'e yükseltti. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise puanını 35 yaptı.

Adanaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak), Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker), Ozegovic (Dk. 90+2 Evren Korkmaz), Ergin Keleş