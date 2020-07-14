YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana merkezli 10 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 14 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 10 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 14 zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Yaklaşık 12 milyon liralık para transferinin gerçekleştirildiği belirlenen 400 banka hesabı bloke edildi - Zanlılara ait 38 ev, 1 apartman, 7 tarla ve 4 aracın satışlarının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konuldu

Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyon kapsamında aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Operasyona ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilere yönelik soruşturma 6 ay önce başlatıldı ve bu kapsamda ekipler teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Araştırmalarda, yasa dışı bahis oynatanların, zanlılar arasındaki 1'i kadın 19 üniversite öğrencisinin banka hesabını belirli bir ücret karşılığında para transferi için kullandığı tespit edildi.

- Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı

Soruşturmada, yaklaşık 12 milyon liralık para transferinin gerçekleştirildiği belirlenen 400 banka hesabı bloke edildi.

Öte yandan, zanlılara ait 38 ev, 1 apartman, 7 tarla ve 4 araca satışlarının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılıkça, 7'si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü tutuklandı.

Polis, soruşturma kapsamında aranan 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC, Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için 10 Temmuz'da Adana, Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerdeki aramada, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira nakit para, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 dizüstü bilgisayar, 23 cep telefonu ve SIM kartlı 1 akıllı saat, 4 hard disk, 7 flash bellek ile çok sayıda banka kartı ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Adana Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Duygum Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Doğru Beslenme Otizmi Önlüyor

Doğru Beslenme Otizmi Önlüyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.