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Adana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 20:53 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt faaliyeti içerisinde yağma, mala zarar verme ve silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 26'sı gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 8 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 98 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve senet ele geçirildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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