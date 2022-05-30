Adana'da 1 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi D-400 kara yolunda yaptıkları denetim sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon makaron ele geçirildi, sürücü C.G. gözaltına alındı.
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