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Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 31.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda yabancı uyruklu kişiler olduğu bilgisini üzerine bölgeye gitti.

Polis, 1'i Pakistan, 11'i Afganistan uyruklu 12 şüphelinin, İran üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Ekipler, Van'dan Adana'ya geldiği belirlenen düzensiz göçmenlerin, İstanbul ve Ankara'ya gitmeyi planlandığını belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana düzensiz göçmen

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