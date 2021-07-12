YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 15. kattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'da 15. kattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

12.07.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 15. kattan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir binanın 15. katından düştüğü iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'ndeki 16 katlı apartmanın altındaki iş yerinin çatısına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 15. katta oturan Ali Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balkonda dengesini kaybettiği ileri sürülen Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıAdana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.