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Adana’da 2 bin 720 polisle huzur uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 02.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Adana’da 2 bin 720 polisle yapılan huzur ve güven uygulamasında 124 araca 7 bin 412 lira para cezası kesildi.Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelindeki yollar ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 355 kara ekibi, 1 hava ekibi olmak üzere 2 bin 720 polis katıldı.

Adana’da 2 bin 720 polisle yapılan huzur ve güven uygulamasında 124 araca 7 bin 412 lira para cezası kesildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelindeki yollar ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 355 kara ekibi, 1 hava ekibi olmak üzere 2 bin 720 polis katıldı. Denetimlerde 4 detektör köpek de kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurup aramalar gerçekleştirdi. Denetimlerde 17 bin 989 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ayrıca 19 şahsa 34 bin 779 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada 7 bin 412 araç kontrol edilirken, 52 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 124 araca 199 bin 899 lira ceza uygulandı. Kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 49 adet dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 22 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan uygulama bölgelerini denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

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