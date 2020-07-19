Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Safiye Özgen'in kullandığı 01 ELJ 43 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 34 K 8019 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerden Özgen sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Yılmaz ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
Trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.