YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 19.07.2020 18:36 | Son Güncelleme

Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Safiye Özgen'in kullandığı 01 ELJ 43 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 34 K 8019 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücülerden Özgen sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Yılmaz ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Adana Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:03
Yatsı
21:36

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Aslı Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.