Adana'da 20 eski polisin FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 20 eski polisin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar T.A, Ö.E, S.Ç, Y.G, A.E, A.D, H.U, M.Ç. ve S.R'nin "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi, diğer 11 sanığın ise veri inceleme raporunda farklı kodlamalarla derecelendirildikleri, ötgütün sohbet toplantılarına katıldıkları, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunması dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.K, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütün mahrem imamlarıyla bir bağlantım yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

