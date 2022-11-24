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Adana'da 3 çocuğun parasını gasbedip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

24.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, yanında taşıdığı bıçakla yakalanması kameraya yansıdı.

Adana'da üç çocuğun parasını gasbeden, bir çocuğun da bisikletini zorla almaya çalışırken kendisini engelleyen kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 20 Kasım'da bıçakla tehdit ettiği D.Y. (16) ve kardeşi D.Y'nin (11), 60 lirasını alan kişi kaçtı.

Bu olaydan yaklaşık iki saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde de F.A.Y'nin (11) 220 lirası benzer yöntemle gasbedildi.

Aynı mahallede yaklaşık 4 saat sonra da bir çocuğun bisikletini gasbetmeye çalışan zanlı, kendisini engelleyen Olcay Ç'yi (40) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede araştırma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirlediği şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla sokakta yakaladı.

Söz konusu olaylara ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ömer A'nın (20) "yaralama"dan emniyette suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ömer A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, yanında taşıdığı bıçakla yakalanması polis kamerasına yansıdı.

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