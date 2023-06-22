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Adana'da 84 yaşındaki kadının 70 lirasını zorla aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

22.06.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 84 yaşındaki kadını dövüp 70 lirasını zorla aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde 84 yaşındaki D.Y, evinin önünü süpürüp daha sonra ikametine girdiği sırada bir kişi tarafından dövülüp 70 lirası gasbedildi.

D.Y'nin bağırarak yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak zanlının "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama" ve "hırsızlık" gibi olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan Taner K. (49) olduğunu belirledi.

Şüpheli Taner K, olaydan sonra kaçtığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekiplerce sokakta yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, D.Y'nin elindeki poşetlerini taşımasına yardımcı olmasını istediğini, poşetleri taşırken dengesini kaybedip kadının üzerine düştüğünü daha sonra adresten ayrıldığını iddia etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının D.Y'nin evine girip bir süre sonra ayrılması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Adana Osmaniye gasp kadın tutuklu

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