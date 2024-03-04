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Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

AA AA
04.03.2024 15:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı amcasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nazmi S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Nazmi S. evlerinin üç katlı olduğunu, birinci katında maktul amcası Burak S'nin, en üst katta ise kendisinin ikamet ettiğini belirtti.

Olay günü merdivenden ikametine çıktığı sırada amcasının evin bahçesinde alkol aldığını öne süren sanık Mehmet Nazmi S. şöyle devam etti:

"Bana birden küfretmeye başladı. Ayrıca beni öldürmekle tehdit etti. Ben de 'Senin küfürlerini mahalleli duyuyor' diyerek amcama bağırmamasını söyledim. Sonrasında yanında bulunan bıçakla bana doğru saldırdı. Ben de evimin kapısının önünde duran tüfeği alarak kaçmaya başladım. Kendisi bu sırada halen küfretmeye devam ediyordu. Ben havaya doğru üç el ateş ettim. Daha sonra yere doğru ateş ettiğimde amcam yaralanmış. Ben kesinlikle hedef gözetmedim. Olay yerine ambulansı ben çağırdım. Ambulansla amcamı hastaneye ben götürdüm. Polislere olayı benim yaptığımı söyledim. Olayda öldürme kastım bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık ve maktulün komşusu E.K. ise olay günü maktul Burak S'yi ev bahçesinde alkol alırken gördüğünü belirterek, "Burak S. bana olay günü yeğeni Mehmet Nazmi S'yi kastederek 'Bunları öldüreceğim, buradan çıkartacağım' dedi. Daha sonra Mehmet Nazmi S. eve geldi. Bu sırada Burak S. yeğeni Mehmet Nazmi S'ye küfretmeye başladı. Bıçakla yeğeni Mehmet Nazmi S'ye saldırdığını gördüm. Mehmet Nazmi S. havaya doğru tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyunca ben kendi evime girdim. Maktul Burak S. sürekli yeğenini tehdit ediyordu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayla ilgili bilgi ve görgüsünün olabileceği değerlendirilen tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran 2023'te tartıştığı amcası Burak S'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Nazmi S. olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

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