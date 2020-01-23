Adana’da Amir Ateş’in besteleri seslendirildi

Ahmet Sağyaşar Musiki Derneği Korosu Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

“Ben seni unutmak için sevmedim” ve “Bir kızıl goncaya benzer dudağın” gibi dile düşen şarkıların bestekarı olan Amir Ateş’in de katıldığı konserin ilk bölümünde çeşitli bestekarların eserlerine yer verilirken, ikinci bölümde Amir Ateş’in besteleri seslendirildi.

Ahmet Sağyaşar’ın yönettiği, Günnur Tanrıtanır’ın sunduğu konserde Adanalı yazar Cumali Karataş’ın Amir Ateş tarafından bestelenen “Çukurova” adlı bestesine de ilk defa yer verildi.

Daha sonra, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bestekar Amir Ateş’e plaket verirken; Yazar Cumali Karataş ve Zeki Yılmaz’ın plaketlerini ise Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır ile Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Bayram verdiler.

Yaklaşık iki bin bestesi bulunan Amir Ateş, konser sonrası yaptığı konuşmada Ahmet Sağyaşar ve korosuna teşekkür ederek, izleyicilerden sanat müziğine sahip çıkılmasını istedi.

