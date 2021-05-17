YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da annesini darbettiği öne sürülen zanlı KADES ihbarıyla yakalandı

Adana'da annesini darbettiği öne sürülen zanlı KADES ihbarıyla yakalandı

17.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da annesini darbettiği öne sürülen zanlı KADES ihbarıyla yakalandı

Adana'da annesine şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla yakalandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde uyuşturucu krizine giren D.D, annesi N.D'yi darbetti.

Oğluna engel olamayan baba M.D, KADES uygulaması aracılığıyla polislerden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine adrese sevk edilen ekipler, annesini darbeden zanlı D.D'yi gözaltına aldı.

Baba M.D'nin yaklaşık bir ay önce uyuşturucu krizine giren oğlu tarafından darbedildiği ve polislerin önerisiyle eşinin cep telefonuna KADES'i yüklediği öğrenildi.

D.D'nin emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandıAdana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:22
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:48
Yatsı
21:18

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Tüzün Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Yeni Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.