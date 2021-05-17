Adana'da annesini darbettiği öne sürülen zanlı KADES ihbarıyla yakalandı

Adana'da annesine şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla yakalandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde uyuşturucu krizine giren D.D, annesi N.D'yi darbetti.

Oğluna engel olamayan baba M.D, KADES uygulaması aracılığıyla polislerden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine adrese sevk edilen ekipler, annesini darbeden zanlı D.D'yi gözaltına aldı.

Baba M.D'nin yaklaşık bir ay önce uyuşturucu krizine giren oğlu tarafından darbedildiği ve polislerin önerisiyle eşinin cep telefonuna KADES'i yüklediği öğrenildi.

D.D'nin emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı belirtildi.



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