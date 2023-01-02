Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis ve para cezası

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde, otomobilinde gece saatlerinde sigara paketi içine saklı uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasını da dikkate alınarak İ.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.D, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

