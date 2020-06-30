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Adana’da asfaltsız yol kalmayacak

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde yapılması planlanan 2 bin km asfaltlama hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, bu yıl içinde 2 bin km asfalt döküleceği yönünde verdiği talimat doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, ilçe, köy ve yaylalarda asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir İlçesi İl Jandarma Komutanlığı ile Yavuzlar Kavşağı arasında Meteoroloji 6.

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde yapılması planlanan 2 bin km asfaltlama hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, bu yıl içinde 2 bin km asfalt döküleceği yönünde verdiği talimat doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, ilçe, köy ve yaylalarda asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir İlçesi İl Jandarma Komutanlığı ile Yavuzlar Kavşağı arasında Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü önündeki 250 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Çukurova ilçesinde de çalışmalarına devam eden ekipler Söğütlü Mahallesinde 11 km uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda sathi kaplama yaparken, yine Yüreğir İlçesi Köklüce Köyü - Üçok Damgalı Höyüğü - D 400 bağlantı yolu arasındaki 6.500 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda da bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmasını sürdürüyor. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekel Caddesi ile Küçükoba Mezarlığı arasındaki 1100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek yolu hizmete açtı.

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Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
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