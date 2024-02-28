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Adana'da boşandığı eşinin iş yerini kundaklamaya çalışan sanığa 20 yıl hapis istemi

AA AA
28.02.2024 14:34
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, boşandığı eşinin iş yerini benzin dökerek kundaklamaya çalıştığı öne sürülen sanık hakkında "yağma" ve "silahla tehdit" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yağma" ve "silahla tehdit" suçlamasından 2 Şubat'ta adli kontrol tedbiri altına alınan sanık İ.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay tarihinden önce boşanmış olan sanık ve müşteki B.Y'nin zaman zaman telefonda alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadıkları belirtildi.

Olay günü İ.B'nin öne sürdüğü 40 bin liralık alacağını tahsil etmek amacıyla eski eşi B.Y'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan iş yerine gittiği ve burada ikili arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, İ.B'nin yanında getirdiği şişe içindeki benzini etrafa dökerek B.Y'nin iş yerini yakmaya çalıştığı ve komşu esnaf tarafından engellendiği anlatıldı.

İddianamede sanığın ayrıca müştekiyi silahla tehdit ettiği de bildirilerek üzerine atılı "yağma" suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık İ.B'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Adana dava iddianame

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