Adana’da buğdayda 750 bin ton rekolte bekleniyor

Adana bu yıl buğdayda 750 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Adana’da 2019 yılında, 1.351.359 dekar buğday üretim alanından 502.562 ton ürün elde edildi. Adana, bu üretim miktarıyla Türkiye buğday üretiminin yaklaşık olarak yüzde 2,6’sını karşıladı.

2020 yılında ise yaklaşık olarak 1.600.000 dekar alana buğday eken Adanalı çiftçi, 750 bin ton civarında ürün almayı hedefliyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte yılın ilk buğday hasadının başlamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Buğday bitkisi, beslenmenin en temel kaynaklarından biridir. İnsanoğlu eski zamanlardan beri buğday yetiştirip bu üründen un, bulgur, makarna, nişasta gibi farklı besin maddeleri elde etmektedir. İklim koşullarının ve toprak yapısının buğday üretimine uygun oluşu sebebiyle ilimiz, buğday üretimiyle ülkemizde önemli bir paya sahiptir" dedi.

Bölgede bulunan verimli topraklardan yılda en az iki ürün alındığını hatırlatan Vali Demirtaş, "Birinci ürün hasadından hemen sonra toprak hazırlığı başlamakta ve toprak diğer ürün için hazır hale getirilmektedir. Bu dönem zarfında uygulanması gereken doğru yöntemler konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve böylece tarımsal verimi arttırmak amacıyla kurumlarımızla koordineli bir şekilde bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki üretim potansiyelini arttırmak adına yapılacak her türlü çalışmaya her zaman destek olmaya hazırız. Ülkemizde ve dünyada korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu süreçte dahi büyük bir özveriyle tarımsal faaliyetlerini sürdürerek ürün hasadına başlayan çiftçi kardeşlerimize verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Gerek ilimizdeki gerekse ülkemizdeki gıda arzının karşılanması için yoğun bir şekilde üretim yapmayı sürdüren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" diye konuştu.



