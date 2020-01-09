YURTHABER
  4. Adana'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

Adana'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

ADANA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Adana'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı.

Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.

Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"
Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Adana Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksa Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Boşanan Seyyar Satıcıya Önce Tazminat Sonra Hapis Şoku

Boşanan Seyyar Satıcıya Önce Tazminat Sonra Hapis Şoku

Doğankent’in ilçe olması için kanun teklifi

Doğankent’in ilçe olması için kanun teklifi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.