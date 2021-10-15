Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İlçenin Barajyolu Caddesi'nde polis ekipleri, 44 ACG 998 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan ve otomobilindeki uyuşturucu poşetini yola atan sürücü K.K. ve araçta yolcu konumunda bulunan İ.A, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Ehliyeti olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü K.K'ya 5 bin 850 lira para cezası kesildi.

Şüpheliler K.K. ve İ.A, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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