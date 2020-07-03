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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenlerin yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenlerin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen eski öğretmen tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar H.S, S.S, S.D, Ö.Y, O.K, M.P. ve H.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık O.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve bu celse dinlenmeyen tanıkların mahkemeye çağrılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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