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Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirildi

08.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ile Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Ekipler, baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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