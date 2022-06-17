Adana'da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gireğiyeniköy Mahallesi Damdalı Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede 12 metre derinliğindeki kazı çukurunda jeneratör, merdiven, kürek, manivela demiri, kova, 60 metre ip, benzin bidonu, 45 metre kablo, 2 matkap ve 5 matkap ucu ele geçirdi.

Ekipler gözaltına aldıkları 3 şüpheliyi, Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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