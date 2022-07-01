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Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

01.07.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadını darbeden 2 zanlı gözaltına alındı.

PTT Evleri Mahallesi Yeşilbulvar'daki ağaçlık alanda bir kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın İ.G'yi koruma altına aldı.

Kadını darbeden zanlılar R.T. ve T.M, gözaltına alındı. Şüpheliler Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Mağdur İ.G'nin tedavisi 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

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Adana Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
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Ersoylar Eczanesi
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