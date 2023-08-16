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Adana'da kayıp kişinin ağır hasarlı binada cesedi bulundu

16.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören bir binada ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde Yalçın Uzun'dan (62) 5 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda depremde ağır hasar gören 16 katlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla apartmanın 5'inci katına çıkan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 5 gündür aranan Uzun'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Uzun'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana Seyhan ölü

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