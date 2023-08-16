Adana'da kayıp kişinin ağır hasarlı binada cesedi bulundu

Merkez Seyhan ilçesinde Yalçın Uzun'dan (62) 5 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda depremde ağır hasar gören 16 katlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla apartmanın 5'inci katına çıkan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 5 gündür aranan Uzun'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Uzun'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

