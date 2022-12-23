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Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis

23.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kemerinde sakladığı sentetik uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın idaresindeki otomobilin merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde durdurulduğunu ve yapılan üst aramasında bel kemerine sıkıştırılmış sentetik uyuşturucu yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak F.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık F.D, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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