Adana'da kendi adına kargoya 48 kilo 500 gram esrar veren sanığa hapis cezası

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.C.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın başka bir ilden kendi adına merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'ndaki kargo dağıtım şubesine içinde uyuşturucu olan kolileri kargoya verdiğini, kargo firmasına giden polis ekiplerinin kolilerde yaptığı incelemede 39 pakette 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdiğini belirtti.

Savcı uyuşturucuyu almaya hazırlanan ve Mersin'de yakalanan M.C.G'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.C.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 10 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.C.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

