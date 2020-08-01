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Adana’da kömür deposunda yangın

ADANA HABERLERİ  | 01.08.2020 22:22 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Faydalı Mahallesi’nde bulunan bir kömür deposunda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Faydalı Mahallesi’nde bulunan bir kömür deposunda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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