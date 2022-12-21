Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki metruk binada sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ü.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ü.A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ü.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

