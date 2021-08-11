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Adana'da otomobil kahvehaneye girdi

11.08.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil kahvehaneye girdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kahvehaneye girerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, O.M. (25) yönetimindeki 33 GIH 83 plakalı otomobil, Ayas Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kahvehaneye daldı.

Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili sürücü O.M. alkol testi için Yumurtalık Devlet Hastanesine götürüldü.

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