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Adana'da otomobilde 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

30.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 1'i avukat 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da otomobilde 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğundan şüphelendiği bir otomobili takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup aradı.

Aracın bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine avukat olduğu öğrenilen sürücü Cem U. (39) ve yanındaki Yılmaz K. (40) gözaltına alındı.

İfadelerinde valizin kendilerine ait olmadığını iddia eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil uyuşturucu

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