Adana'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş 11 tabanca ele geçirildi

Adana'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus polisleri, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurup aradı.

Aracın bagajındaki ses sistemini inceleyen polis, buraya poşet içerisinde gizlenmiş ruhsatsız 11 tabanca buldu.

Ekipler, sürücü Sabri G. (30) ve kayınbiraderi Ali Ç'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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