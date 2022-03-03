Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden kişi gözaltına alındı.

Denizli Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip otosuna bir kişi ateş etti. Saçmalar, aracın kapılarına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Ekibin haber vermesi üzerine mahalleye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin E.D. olduğu tespit edildi.

Polis tarafından bir evde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

