Adana'da polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde polis ekipleri plakası olmayan motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Kısa kovalamacının ardından sürücü motosikleti mısır tarlasının yanına bırakarak kaçtı.

İncelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Mısır tarlasında ekiplerince bir süre aranan ancak izine rastlanamayan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.



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