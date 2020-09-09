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Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanığın cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi

Adana'da, El Kaide terör örgütüne yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık A.Ö, 2016'da kaçak yollardan Suriye'ye geçtiğini ve terör örgütü El Kaide'ye katıldığını belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldım. Fakat örgütün gerçek yüzünü öğrendikten sonra kaçmaya karar verdim. Örgüt içerisinde bulunduğum döneme ilişkin emniyet ifademde detaylı beyan ve teşhislerde bulundum. Terör örgütüne katıldığım için çok pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde bulunduğu döneme ilişkin yaptığı faaliyetler hakkında detaylı bilgiler vermesi ve tutarlı teşhislerde bulunması dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 6 yıl 6 aya hapse çarptırdığı A.Ö'nün cezasının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirilmesine hükmederek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

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