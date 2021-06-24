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Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

24.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü MLKP sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü MLKP ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu Ö.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ö.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 21 Mart'ta düzenlenen gösteriye, terör örgütü tarafından, güvenlik güçlerine, medya kuruluşlarına ve kamu tesislerine yönelik eylemleri övücü ve yüceltici nitelikli haber yazılarının yer aldığı 30 dergi getirdiği kaydedildi.

Ö.T'nin ikametinde örgütsel nitelikli dokümanlar bulunduğu ve kentte MLKP propagandası içeren dergiler sattığı bildirilen iddianamede, sanığın terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, elde ettiği geliri örgüte aktardığı, örgütün finansal kalkınmasına ve faaliyetlerine devam etmesine katkı sunduğu belirtilerek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu Ö.T, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

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