YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis

13.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında yer aldığını, örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş derneğinde aktif görev yaptığını, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu ve örgütün kentteki propaganda faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristlerle görüşmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldüAdana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdiİETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Sanık Adana hapis

Adana Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Büyük Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.