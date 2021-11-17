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Adana'da uluslararası tenis turnuvası düzenlenecek

17.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uluslararası tenis turnuvası düzenlenecek

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası, 22 Kasım'da Adana'da başlayacak.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, yazılı açıklamasında, kulübün Adana'nın tek uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

ITF'nin turnuva takviminde yer almaktan gurur duyduklarını aktaran Keskin, organizasyona şu ana kadar 30 ülkeden erkeklerde 470, kızlarda 465 sporcunun başvurduğu bilgisini verdi.

Keskin, turnuvada maçların 32'lik ana tablo ile yapılacağını, bu yüzden kızlarda ve erkeklerde eleme maçlarıyla toplam 112 sporcunun raket sallayabileceğini kaydetti.

Eleme maçları 20-21 Kasım'da oynanacak, turnuvada ana tablo karşılaşmaları ise 22 Kasım'da başlayacak.

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