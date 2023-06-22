Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ilçenin Denizli Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde gece vakti motosikletle yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak Y.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren Y.S, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık Y.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

