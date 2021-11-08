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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

08.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık C.A. ise savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık C.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

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