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Adana'da yankesicilik şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

ADANA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adana'da yankesicilik şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

Adana'da, minibüsteki yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, başka bir aracın güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Ömer Öz (32), merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki durakta minibüse bindikten kısa süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti.

Öz'ün durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekip, bir otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Ömer K. (42) olduğunu belirledi.

Zanlı Ömer K, Yenibey Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüse binen Ömer Öz'ün arkasından bir kişinin yaklaşması ve kısa süre sonra zanlının minibüse binmeyip elinde cep telefonuyla bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Kamera kaydında, telefonunun cebinde olmadığını fark eden Öz'ün, araçtan inip çevresini kontrol etmesi de görülüyor.

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