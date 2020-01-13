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  4. Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 8 yıl 9 ay hapis

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 8 yıl 9 ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 8 yıl 9 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Yalçınkaya ile tutuksuz sanıklar V.K, A.K, A.A, A.K. ve A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık Yalçınkaya, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Murat Yalçınkaya'nın FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olması, sanık V.K'nın örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'ya para yatırması dikkate alınarak üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçınkaya'yı "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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