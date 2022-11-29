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Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y'yi, babası E.Y'yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A'yı yaraladı.

Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, şüpheli S.T'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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