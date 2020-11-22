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Adana’dan İzmir’e tır dolusu kuru gıda

ADANA HABERLERİ  | 22.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Adana Valiliği öncülüğünde Türk Kızılay aracılığıyla Adana’dan İzmir’e gönül köprüsü her geçen gün güçleniyor.

Adana’dan İzmir’e tır dolusu kuru gıda

Adana Valiliği öncülüğünde Türk Kızılay aracılığıyla Adana’dan İzmir’e gönül köprüsü her geçen gün güçleniyor. Kişi, kurum ve kuruluşların İzmir için seferber olduğu Adana’dan İzmir’e tır dolusu kuru gıda gönderildi.
Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, afetzedelere kucak açan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Son olarak bölgemiz ekonomisinin kalbi konumundaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi de Kızılay aşevlerimiz için kuru gıda bağışında bulundu. Bu güzide kurumun tüm yönetimine şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.
Saygılı, AOSB’nin bağışladığı kuru gıdanın yola çıkarıldığını belirterek, “Nasıl ki sevinçler paylaştıkça çoğalıyorsa, acılar da paylaştıkça azalır. Soğuk kış günleri yaklaştı. Bu zor günlerde bağışlanan kuru gıdalar Kızılay aşevlerimizde afetzedelerimize sıcak yemek olacak. Adana Valiliğimizin öncülüğündeki iyilik kervanına katlan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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