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Adaş kurumlar arasında iş birliği

20.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ortak amaçlarının belediye-üniversite iş birliği ile Samsun’u daha ileriye taşımak olduğunu söylediler.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük görevine başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Samsun 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na iadeiziyarette bulundu. Ziyarette, iki kurum arasında yapılması planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.
OMÜ’nün şehirle olan iletişim ve iş birliğinde, kamu kuruluşlarının rolü ve önemine işaret eden Rektör Ünal, bu bağlamda üniversite ve belediyenin birlikte geliştireceği projelerle kurumların işlevselliğini arttıracağını dile getirdi.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek OMÜ’nün bilgi ve birikiminden faydalanarak Samsun’u daha ileri taşımak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.
Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

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