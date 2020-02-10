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Adebayor'un yeni takımı belli oldu!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

Emmanuel Adebayor, Paraguay takımlarından Club Olimpia ile anlaştığını duyurdu.

Adebayor'un yeni takımı belli oldu!

Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Club Olimpia'ya transfer olduğunu açıkladı.

Adebayor, video aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Olimpia Başkanı Marco Trovato, "Pazartesi günü 20.000 kişi kombine bilet aldı. Emmanuel Adebayor'un da gelmesiyle birlikte bu sayının 35.000'e çıkmasını bekliyoruz. Adebayor, artık Olimpia oyuncusu. Çarşamba günü tanıtımı olacak." açıklamasını yaptı.

Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'ye gelen ve Başakşehir ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 asist yaptı.

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