Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük tepkilere yanıtsız kalmadı!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medyadan kendisine gelen mesaja tepki gösterdi. Galatasaray geçtiğimiz günlerde deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak hüsran yaşadı.Farklı mağlubiyet sonucu bütün futbolcular adeta yıkıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise özellikle Adem Büyük'ün ilk yarının son dakikalarında kaçırdığı gole büyük tepki gösterdi.Maçın ardından Adem Büyük 'Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz. Kalan 3 maçı kazanmalıyız, taraftarımıza bir borcumuz var.'' sözlerini kullanmıştı.Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medyadan kendisine gelen mesaja tepki gösterdi.

MERVE BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftar mesajında, 'Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz.' yazarak Adem Büyük'e gönderince eşi kayıtsız kalamadı.Sosyal medyadan taraftarın mesajını paylaşan Merve Büyük şu cevabı verdi; "Sizi Allah'a havale ediyorum"

2 ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Merve ve Adem Büyük çiftinin 2 çocukları bulunuyor.



